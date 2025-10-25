Смотреть онлайн CD Betis CF - CDF Helmantico 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Региональная лига: CD Betis CF — CDF Helmantico . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча CD Betis CF — CDF Helmantico
Команда CD Betis CF в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-3.