25.10.2025
Смотреть онлайн Нокбреда - Доллингстаун 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирландия — Кубок Северной Ирландии по футболу: Нокбреда — Доллингстаун . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
МСК
Кубок Северной Ирландии по футболу
Нокбреда
35'
42'
44'
83'
Завершен
4 : 3
25 октября 2025
Доллингстаун
2'
25'
45+2'
Нокбреда
83'
Текстовая трансляция
2'
Доллингстаун - Угловой
2'
Доллингстаун - 1-ый Гол
15'
Доллингстаун - Угловой
17'
Нокбреда - Угловой
18'
Нокбреда - Угловой
25'
Доллингстаун - 2-ой Гол
28'
Доллингстаун - Угловой
35'
Нокбреда - 3-ий Гол
42'
Нокбреда - 4-ый Гол
44'
Нокбреда - 5-ый Гол
45+2'
Доллингстаун - 6-ый Гол
51'
Доллингстаун - Угловой
53'
Нокбреда - Угловой
74'
Доллингстаун - Угловой
83'
Нокбреда - 7-ый Гол
86'
Нокбреда - Угловой
Превью матча Нокбреда — Доллингстаун
Статистика матча
Владение мячом
46%
54%
Атаки
79,79,0
72,72,0
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
5,5,0
4,4,0
Удары в створ ворот
5,5,0
11,11,0
Комментарии к матчу