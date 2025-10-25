Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Нокбреда - Доллингстаун 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИрландияКубок Северной Ирландии по футболу: НокбредаДоллингстаун . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .

МСК
Кубок Северной Ирландии по футболу
Нокбреда
35'
42'
44'
83'
Завершен
4 : 3
25 октября 2025
Доллингстаун
2'
25'
45+2'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Доллингстаун icon
2'
Доллингстаун icon
25'
Нокбреда icon
35'
Нокбреда icon
42'
Нокбреда icon
44'
Доллингстаун icon
45+2'
Счет после первого тайма 3:3 : 1,0
Нокбреда icon
83'
Матч закончился со счётом 4:3 : 1,0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Доллингстаун - Угловой
2'
Доллингстаун - 1-ый Гол
15'
Угловой
Доллингстаун - Угловой
17'
Угловой
Нокбреда - Угловой
18'
Угловой
Нокбреда - Угловой
25'
Доллингстаун - 2-ой Гол
28'
Угловой
Доллингстаун - Угловой
35'
Нокбреда - 3-ий Гол
42'
Нокбреда - 4-ый Гол
44'
Нокбреда - 5-ый Гол
45+2'
Доллингстаун - 6-ый Гол
Счет после первого тайма 3:3 : 1,0
51'
Угловой
Доллингстаун - Угловой
53'
Угловой
Нокбреда - Угловой
74'
Угловой
Доллингстаун - Угловой
83'
Нокбреда - 7-ый Гол
86'
Угловой
Нокбреда - Угловой
Матч закончился со счётом 4:3 : 1,0

Превью матча Нокбреда — Доллингстаун

Статистика матча

Владение мячом
Нокбреда Нокбреда
46%
Доллингстаун Доллингстаун
54%
Атаки
79,79,0
72,72,0
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
5,5,0
4,4,0
Удары в створ ворот
5,5,0
11,11,0
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Адмирал Адмирал
Трактор Трактор
9 Ноября
10:00
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Зенит Зенит
9 Ноября
14:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA