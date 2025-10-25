25.10.2025
Смотреть онлайн FC 93 Bobigny - Дранси 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Кубок Франции по футболу: FC 93 Bobigny — Дранси . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
Кубок Франции по футболу
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
Дранси
38'
Текстовая трансляция
14'
FC 93 Bobigny - Угловой
28'
Дранси - Угловой
29'
FC 93 Bobigny - Угловой
36'
FC 93 Bobigny - Угловой
37'
FC 93 Bobigny - Угловой
37'
FC 93 Bobigny - Угловой
38'
Дранси - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
55'
FC 93 Bobigny - Угловой
62'
FC 93 Bobigny - Угловой
70'
FC 93 Bobigny - Угловой
72'
Дранси - Угловой
80'
FC 93 Bobigny - Угловой
90+2'
FC 93 Bobigny - Угловой
90+3'
FC 93 Bobigny - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча FC 93 Bobigny — Дранси
Статистика матча
Атаки
118
75
Угловые
11
2
Удары мимо ворот
8
2
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу