25.10.2025

Смотреть онлайн FC 93 Bobigny - Дранси 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияКубок Франции по футболу: FC 93 BobignyДранси . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

Кубок Франции по футболу
FC 93 Bobigny
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
Дранси
38'
Дранси icon
38'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
14'
Угловой
FC 93 Bobigny - Угловой
28'
Угловой
Дранси - Угловой
29'
Угловой
FC 93 Bobigny - Угловой
36'
Угловой
FC 93 Bobigny - Угловой
37'
Угловой
FC 93 Bobigny - Угловой
37'
Угловой
FC 93 Bobigny - Угловой
38'
Дранси - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
55'
Угловой
FC 93 Bobigny - Угловой
62'
Угловой
FC 93 Bobigny - Угловой
70'
Угловой
FC 93 Bobigny - Угловой
72'
Угловой
Дранси - Угловой
80'
Угловой
FC 93 Bobigny - Угловой
90+2'
Угловой
FC 93 Bobigny - Угловой
90+3'
Угловой
FC 93 Bobigny - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча FC 93 Bobigny — Дранси

Статистика матча

Атаки
118
75
Угловые
11
2
Удары мимо ворот
8
2
Удары в створ ворот
3
3
