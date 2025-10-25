25.10.2025
Смотреть онлайн Шартре - Блойс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Кубок Франции по футболу: Шартре — Блойс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Счет после первого тайма 0:0
Блойс
71'
Блойс
81'
C'Chartres
83'
Блойс
90+6'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
3'
Блойс - Угловой
7'
Блойс - Угловой
15'
C'Chartres - Угловой
17'
Блойс - Угловой
19'
Блойс - Угловой
35'
C'Chartres - Угловой
37'
C'Chartres - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
Блойс - Угловой
57'
C'Chartres - Угловой
57'
C'Chartres - Угловой
70'
C'Chartres - Угловой
71'
Блойс - 1-ый Гол
79'
Блойс - Угловой
80'
C'Chartres - Угловой
81'
Блойс - 2-ой Гол
83'
C'Chartres - 3-ий Гол
90'
C'Chartres - Угловой
90+5'
C'Chartres - Угловой
90+6'
Блойс - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3
Превью матча Шартре — Блойс
Статистика матча
Атаки
112
137
Угловые
9
6
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
6
5
Комментарии к матчу