25.10.2025
Смотреть онлайн Орво - La Roche VF 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Кубок Франции по футболу: Орво — La Roche VF . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК
Кубок Франции по футболу
Орво
21'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
La Roche VF
65'
Orvault
21'
Счет после первого тайма 1:0
La Roche VF
65'
Матч закончился со счётом 1:1
La Roche VF
Пенальти
Текстовая трансляция
21'
Orvault - 1-ый Гол
24'
La Roche VF - Угловой
31'
La Roche VF - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
La Roche VF - Угловой
48'
Orvault - Угловой
59'
La Roche VF - Угловой
65'
La Roche VF - 2-ой Гол
67'
La Roche VF - Угловой
76'
Orvault - Угловой
83'
La Roche VF - Угловой
87'
Orvault - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
1-ый
Orvault - Пенальти
2-ой
Orvault - Пенальти
2-ой
La Roche VF - Пенальти
3-ий
Orvault - Пенальти
Превью матча Орво — La Roche VF
Статистика матча
Атаки
117
156
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
5
11
Удары в створ ворот
3
7
Комментарии к матчу