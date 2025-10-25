Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Граффанштадан - Бишим 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияКубок Франции по футболу: ГраффанштаданБишим . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК
Кубок Франции по футболу
Граффанштадан
Завершен
7 : 8
25 октября 2025
Бишим
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Бишим icon
Пенальти
Бишим icon
Пенальти
Граффанштадан
Пенальти
Бишим icon
Пенальти
Граффанштадан
Пенальти
Граффанштадан
Пенальти
Бишим icon
Пенальти
Граффанштадан
Пенальти
Бишим icon
Пенальти
Граффанштадан
Пенальти
Бишим icon
Пенальти
Граффанштадан
Пенальти
Бишим icon
Пенальти
Граффанштадан
Пенальти
Бишим icon
Пенальти
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Бишим - Угловой
21'
Угловой
Бишим - Угловой
33'
Угловой
Бишим - Угловой
43'
Угловой
Бишим - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
55'
Угловой
Граффанштадан - Угловой
59'
Угловой
Граффанштадан - Угловой
60'
Угловой
Граффанштадан - Угловой
65'
Угловой
Бишим - Угловой
88'
Граффанштадан - Незабитый пенальти
Матч закончился со счётом 0:0
1-ый
Бишим - Пенальти
2-ой
Бишим - Пенальти
2-ой
Граффанштадан - Пенальти
3-ий
Бишим - Пенальти
3-ий
Граффанштадан - Пенальти
4-ый
Граффанштадан - Пенальти
5-ый
Бишим - Пенальти
5-ый
Граффанштадан - Пенальти
6-ый
Бишим - Пенальти
6-ый
Граффанштадан - Пенальти
7-ый
Бишим - Пенальти
7-ый
Граффанштадан - Пенальти
8-ый
Бишим - Пенальти
8-ый
Граффанштадан - Пенальти
9-ый
Бишим - Пенальти

Превью матча Граффанштадан — Бишим

Статистика матча

Атаки
71
104
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
2
7
Удары в створ ворот
1
4
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA