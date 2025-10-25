25.10.2025
Смотреть онлайн Граффанштадан - Бишим 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Кубок Франции по футболу: Граффанштадан — Бишим . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК
Кубок Франции по футболу
Завершен
7 : 8
25 октября 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
3'
Бишим - Угловой
21'
Бишим - Угловой
33'
Бишим - Угловой
43'
Бишим - Угловой
55'
Граффанштадан - Угловой
59'
Граффанштадан - Угловой
60'
Граффанштадан - Угловой
65'
Бишим - Угловой
88'
Граффанштадан - Незабитый пенальти
1-ый
Бишим - Пенальти
2-ой
Бишим - Пенальти
2-ой
Граффанштадан - Пенальти
3-ий
Бишим - Пенальти
3-ий
Граффанштадан - Пенальти
4-ый
Граффанштадан - Пенальти
5-ый
Бишим - Пенальти
5-ый
Граффанштадан - Пенальти
6-ый
Бишим - Пенальти
6-ый
Граффанштадан - Пенальти
7-ый
Бишим - Пенальти
7-ый
Граффанштадан - Пенальти
8-ый
Бишим - Пенальти
8-ый
Граффанштадан - Пенальти
9-ый
Бишим - Пенальти
Превью матча Граффанштадан — Бишим
Статистика матча
Атаки
71
104
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
2
7
Удары в створ ворот
1
4
Комментарии к матчу