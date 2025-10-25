Смотреть онлайн Аль-Иттифак Макаба - Аль-Иттихад Бахрейн 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бахрейн — Бахрейн 2-й див.: Аль-Иттифак Макаба — Аль-Иттихад Бахрейн, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Madinet Hamad Stadium.
Превью матча Аль-Иттифак Макаба — Аль-Иттихад Бахрейн
Команда Аль-Иттифак Макаба в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Аль-Иттихад Бахрейн, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Аль-Иттифак Макаба в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Аль-Иттихад Бахрейн забивает 0, пропускает 0.