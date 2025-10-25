Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Аль-Иттифак Макаба - Аль-Иттихад Бахрейн 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БахрейнБахрейн 2-й див.: Аль-Иттифак МакабаАль-Иттихад Бахрейн, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Madinet Hamad Stadium.

МСК, 2 тур, Стадион: Madinet Hamad Stadium
Бахрейн 2-й див.
Аль-Иттифак Макаба
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
Аль-Иттихад Бахрейн
68'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Аль-Иттихад Бахрейн icon
68'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Аль-Иттихад Бахрейн - Угловой
43'
Угловой
Аль-Иттифак Макаба - Угловой
45+1'
Угловой
Аль-Иттифак Макаба - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
66'
Угловой
Аль-Иттифак Макаба - Угловой
68'
Аль-Иттихад Бахрейн - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Аль-Иттифак Макаба — Аль-Иттихад Бахрейн

Команда Аль-Иттифак Макаба в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Аль-Иттихад Бахрейн, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Аль-Иттифак Макаба в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Аль-Иттихад Бахрейн забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Аль-Иттифак Макаба Аль-Иттифак Макаба
44%
Аль-Иттихад Бахрейн Аль-Иттихад Бахрейн
56%
Атаки
58
73
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
4
3
Игры 2 тур
25.10.2025
Аль-Иттифак Макаба
0:1
Аль-Иттихад Бахрейн
Завершен
25.10.2025
Аль-Хала
3:2
Бури
Завершен
24.10.2025
Умм Аль-Хассам
3:1
Галали
Завершен
24.10.2025
Тадамон Бури
1:4
Манама
Завершен
24.10.2025
Ист Риффа
1:0
Итихад Аль Риф
Завершен
Комментарии к матчу
