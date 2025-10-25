Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Словения - Лига U19 : NK Rudar — НК Алюминий U19 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

Превью матча NK Rudar — НК Алюминий U19

Команда NK Rudar в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-15. Команда НК Алюминий U19, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-13. Команда NK Rudar в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. НК Алюминий U19 забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды NK Rudar, в том матче победу одержали гостьи.