25.10.2025
Смотреть онлайн КРКА (19) - НК Целе U19 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Словения - Лига U19: КРКА (19) — НК Целе U19 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
МСК
Словения - Лига U19
Завершен
0 : 3
25 октября 2025
НК Целе U19
4'
58'
74'
НК Целе U19
4'
Счет после первого тайма 0:1
НК Целе U19
58'
НК Целе U19
74'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
4'
НК Целе U19 - 1-ый Гол
22'
НК Целе U19 - Угловой
27'
НК Целе U19 - Угловой
28'
НК Целе U19 - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
53'
НК Целе U19 - Угловой
54'
НК Целе U19 - Угловой
58'
НК Целе U19 - 2-ой Гол
62'
NK Krka U19 - Угловой
74'
НК Целе U19 - 3-ий Гол
81'
НК Целе U19 - Угловой
83'
НК Целе U19 - Угловой
83'
НК Целе U19 - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3
Превью матча КРКА (19) — НК Целе U19
История последних встреч
КРКА (19)
НК Целе U19
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
16.05.2025
КРКА (19)
2:2
НК Целе U19
Статистика матча
Атаки
88
124
Угловые
1
8
Удары мимо ворот
3
8
Удары в створ ворот
2
10
Комментарии к матчу