Смотреть онлайн Приштина - Дукаджини 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Косово — Чемпионат Косово по футболу. Суперлига: Приштина — Дукаджини, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион им. Фадила Вокрри.
Превью матча Приштина — Дукаджини
Команда Приштина в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-16. Команда Дукаджини, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-9. Команда Приштина в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Дукаджини забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Дукаджини, в том матче победу одержали гостьи.