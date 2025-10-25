Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Приштина - Дукаджини 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КосовоЧемпионат Косово по футболу. Суперлига: ПриштинаДукаджини, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион им. Фадила Вокрри.

МСК, 10 тур, Стадион: Стадион им. Фадила Вокрри
Чемпионат Косово по футболу. Суперлига
Приштина
33'
40'
Завершен
2 : 0
25 октября 2025
Дукаджини
Смотреть онлайн
Приштина icon
33'
Приштина icon
40'
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Приштина - Угловой
33'
Приштина - 1-ый Гол
36'
Угловой
Приштина - Угловой
40'
Приштина - 2-ой Гол
43'
Угловой
KF Дукаджини - Угловой
74'
Угловой
KF Дукаджини - Угловой
88'
Угловой
KF Дукаджини - Угловой
Превью матча Приштина — Дукаджини

Команда Приштина в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-16. Команда Дукаджини, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-9. Команда Приштина в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Дукаджини забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Дукаджини, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Приштина
Приштина
Дукаджини
Приштина
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
17.08.2025
Дукаджини
Дукаджини
2:3
Приштина
Приштина
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Приштина Приштина
48%
Дукаджини Дукаджини
52%
Атаки
130
115
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
3
1
Игры 10 тур
26.10.2025
КФ Ллапи
4:3
Дреница
Завершен
25.10.2025
Приштина
2:0
Дукаджини
Завершен
25.10.2025
КФ Балкани
1:1
КФ Гиляни
Завершен
25.10.2025
KF Prishtina E Re
0:2
Малишева
Завершен
Комментарии к матчу
