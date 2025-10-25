Превью матча Приштина — Дукаджини

Команда Приштина в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-16. Команда Дукаджини, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-9. Команда Приштина в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Дукаджини забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Дукаджини, в том матче победу одержали гостьи.