25.10.2025
Смотреть онлайн FC Guidonia Montecelio 1937 U19 - Sorrento U19 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy Campionato Primavera 4: FC Guidonia Montecelio 1937 U19 — Sorrento U19 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 12:03 по московскому времени .
МСК
Italy Campionato Primavera 4
Завершен
1 : 3
25 октября 2025
Sorrento U19
Счет после первого тайма 1:2
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
19'
Sorrento U19 - Угловой
20'
FC Guidonia Montecelio 1937 U19 - Угловой
25'
Sorrento U19 - Угловой
41'
Sorrento U19 - 1-ый Гол
43'
FC Guidonia Montecelio 1937 U19 - Угловой
43'
FC Guidonia Montecelio 1937 U19 - 2-ой Гол
44'
Sorrento U19 - 3-ий Гол
50'
Sorrento U19 - Угловой
58'
Sorrento U19 - Угловой
67'
Sorrento U19 - Угловой
74'
Sorrento U19 - Угловой
76'
Sorrento U19 - 4-ый Гол
86'
FC Guidonia Montecelio 1937 U19 - Угловой
Превью матча FC Guidonia Montecelio 1937 U19 — Sorrento U19
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
55
66
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
2
6
Удары в створ ворот
2
8
