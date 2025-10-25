Смотреть онлайн FC Guidonia Montecelio 1937 U19 - Sorrento U19 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy Campionato Primavera 4: FC Guidonia Montecelio 1937 U19 — Sorrento U19 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 12:03 по московскому времени .