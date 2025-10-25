Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн FC Guidonia Montecelio 1937 U19 - Sorrento U19 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy Campionato Primavera 4: FC Guidonia Montecelio 1937 U19Sorrento U19 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 12:03 по московскому времени .

МСК
Italy Campionato Primavera 4
FC Guidonia Montecelio 1937 U19
43'
Завершен
1 : 3
25 октября 2025
Sorrento U19
41'
44'
76'
Sorrento U19 icon
41'
FC Guidonia Montecelio 1937 U19 icon
43'
Sorrento U19 icon
44'
Счет после первого тайма 1:2
Sorrento U19 icon
76'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Sorrento U19 - Угловой
20'
Угловой
FC Guidonia Montecelio 1937 U19 - Угловой
25'
Угловой
Sorrento U19 - Угловой
41'
Sorrento U19 - 1-ый Гол
43'
Угловой
FC Guidonia Montecelio 1937 U19 - Угловой
43'
FC Guidonia Montecelio 1937 U19 - 2-ой Гол
44'
Sorrento U19 - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2
50'
Угловой
Sorrento U19 - Угловой
58'
Угловой
Sorrento U19 - Угловой
67'
Угловой
Sorrento U19 - Угловой
74'
Угловой
Sorrento U19 - Угловой
76'
Sorrento U19 - 4-ый Гол
86'
Угловой
FC Guidonia Montecelio 1937 U19 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча FC Guidonia Montecelio 1937 U19 — Sorrento U19

Статистика матча

Владение мячом
FC Guidonia Montecelio 1937 U19 FC Guidonia Montecelio 1937 U19
47%
Sorrento U19 Sorrento U19
53%
Атаки
55
66
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
2
6
Удары в створ ворот
2
8
Комментарии к матчу
