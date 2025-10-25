Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Малаита Кингз - SOSA 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Соломоновы островаЧемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига: Малаита КингзSOSA . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 07:27 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига
Малаита Кингз
1'
19'
24'
66'
80'
Завершен
5 : 0
25 октября 2025
SOSA
Смотреть онлайн
Малаита Кингз icon
1'
Малаита Кингз icon
19'
Малаита Кингз icon
24'
Счет после первого тайма 3:0 : 2,1
Малаита Кингз icon
66'
Малаита Кингз icon
80'
Матч закончился со счётом 5:0 : 2,1
Текстовая трансляция
1'
Малаита Кингз - 1-ый Гол
19'
Малаита Кингз - 2-ой Гол
24'
Малаита Кингз - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0 : 2,1
66'
Малаита Кингз - 4-ый Гол
80'
Малаита Кингз - 5-ый Гол
90+2'
Угловой
Малаита Кингз - Угловой
Матч закончился со счётом 5:0 : 2,1

Превью матча Малаита Кингз — SOSA

Команда Малаита Кингз в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 32-5. Команда SOSA, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 13-20. Команда Малаита Кингз в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. SOSA забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды SOSA, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Малаита Кингз
Малаита Кингз
SOSA
Малаита Кингз
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
28.06.2025
SOSA
SOSA
1:4
Малаита Кингз
Малаита Кингз
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Малаита Кингз Малаита Кингз
49%
SOSA SOSA
51%
Атаки
116
101
Угловые
1
0
Удары мимо ворот
9
4
Удары в створ ворот
21
6
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA