Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Соломоновы острова — Чемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига : Малаита Кингз — SOSA . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 07:27 по московскому времени .

Превью матча Малаита Кингз — SOSA

Команда Малаита Кингз в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 32-5. Команда SOSA, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 13-20. Команда Малаита Кингз в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. SOSA забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды SOSA, в том матче победу одержали гостьи.