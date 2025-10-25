25.10.2025
Смотреть онлайн Sportvereniging Notch - Интер Моенготапое 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Suriname Major League: Sportvereniging Notch — Интер Моенготапое . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени .
МСК
Suriname Major League
Sportvereniging Notch
13'
65'
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Интер Моенготапое
15'
19'
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,2
Текстовая трансляция
7'
Интер Моенготапое - Угловой
10'
Интер Моенготапое - Угловой
13'
Sportvereniging Notch - 1-ый Гол
15'
Интер Моенготапое - 2-ой Гол
19'
Интер Моенготапое - 3-ий Гол
28'
Sportvereniging Notch - Угловой
43'
Интер Моенготапое - Угловой
44'
Интер Моенготапое - Угловой
Счет после первого тайма 1:2 : 2,2
63'
Sportvereniging Notch - Угловой
65'
Sportvereniging Notch - Угловой
65'
Sportvereniging Notch - 4-ый Гол
76'
Интер Моенготапое - Угловой
90+4'
Sportvereniging Notch - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,2
Статистика матча
Атаки
56
50
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
2
3
