25.10.2025
Смотреть онлайн FC Sion (W) - Wil 1900 (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Switzerland Women Nationalliga B: FC Sion (W) — Wil 1900 (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
Switzerland Women Nationalliga B
Завершен
0 : 0
25 октября 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
19'
Wil 1900 (W) - Угловой
20'
Wil 1900 (W) - Угловой
23'
FC Sion (W) - Угловой
39'
FC Sion (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
FC Sion (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0
Превью матча FC Sion (W) — Wil 1900 (W)
Статистика матча
Владение мячом
52%
48%
Атаки
76
70
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
10
8
Удары в створ ворот
7
4
Комментарии к матчу