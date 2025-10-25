Смотреть онлайн Киёву - АС Кигали 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Руанда — Чемпионат Руанды по футболу. Премьер лига: Киёву — АС Кигали . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Киёву — АС Кигали
Команда Киёву в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 2-10. Команда АС Кигали, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 5-9. Команда Киёву в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. АС Кигали забивает 1, пропускает 1.