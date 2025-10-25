25.10.2025
Смотреть онлайн Атлетичо Поличиял - Дефенсорес Эскиу 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Торнео региональная федеральная любительская: Атлетичо Поличиял — Дефенсорес Эскиу . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:42 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Торнео региональная федеральная любительская
Атлетичо Поличиял
33'
84'
86'
Завершен
3 : 1
25 октября 2025
Дефенсорес Эскиу
77'
Счет после первого тайма 1:0
Дефенсорес Эскиу
77'
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,1
Текстовая трансляция
1'
Дефенсорес Эскиу - Угловой
5'
Атлетичо Поличиял - Угловой
8'
Дефенсорес Эскиу - Угловой
14'
Дефенсорес Эскиу - Угловой
15'
Дефенсорес Эскиу - Угловой
16'
Дефенсорес Эскиу - Угловой
33'
Атлетичо Поличиял - 1-ый Гол
45'
Дефенсорес Эскиу - Угловой
45+1'
Дефенсорес Эскиу - Угловой
45+2'
Атлетичо Поличиял - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
50'
Дефенсорес Эскиу - Угловой
52'
Дефенсорес Эскиу - Угловой
55'
Атлетичо Поличиял - Угловой
57'
Атлетичо Поличиял - Угловой
77'
Дефенсорес Эскиу - 2-ой Гол
81'
Атлетичо Поличиял - Угловой
84'
Атлетичо Поличиял - Угловой
84'
Атлетичо Поличиял - 3-ий Гол
86'
Атлетичо Поличиял - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,1
Превью матча Атлетичо Поличиял — Дефенсорес Эскиу
Статистика матча
Владение мячом
52%
Атаки
78
110
Угловые
6
9
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
11
4
