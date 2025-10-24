Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн CD Cacahuatique (W) - AD Isidro Metapan (W) 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорСальвадор - Лига Феминина: CD Cacahuatique (W)AD Isidro Metapan (W) . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

МСК
Сальвадор - Лига Феминина
CD Cacahuatique (W)
18'
25'
39'
Завершен
3 : 0
24 октября 2025
AD Isidro Metapan (W)
CD Cacahuatique (W) icon
18'
CD Cacahuatique (W) icon
25'
CD Cacahuatique (W) icon
39'
Счет после первого тайма 3:0
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
CD Cacahuatique (W) - Угловой
18'
CD Cacahuatique (W) - 1-ый Гол
20'
Угловой
CD Cacahuatique (W) - Угловой
25'
CD Cacahuatique (W) - 2-ой Гол
39'
CD Cacahuatique (W) - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0
47'
Угловой
CD Cacahuatique (W) - Угловой
47'
Угловой
CD Cacahuatique (W) - Угловой
71'
Угловой
CD Cacahuatique (W) - Угловой
81'
Угловой
AD Isidro Metapan (W) - Угловой
88'
Угловой
CD Cacahuatique (W) - Угловой
90+1'
Угловой
CD Cacahuatique (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча CD Cacahuatique (W) — AD Isidro Metapan (W)

Статистика матча

Атаки
165
100
Угловые
7
1
Удары мимо ворот
8
1
Удары в створ ворот
5
3
Комментарии к матчу
