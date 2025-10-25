Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Понтефракт - Норт Ферриби 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Северная лига - 1-й див.: ПонтефрактНорт Ферриби . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК
Северная лига - 1-й див.
Понтефракт
5'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Норт Ферриби
54'
Смотреть онлайн
Понтефракт icon
5'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,4
Норт Ферриби icon
54'
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,4
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Норт Ферриби - Угловой
5'
Понтефракт - 1-ый Гол
8'
Угловой
Понтефракт - Угловой
18'
Угловой
Понтефракт - Угловой
29'
Угловой
Понтефракт - Угловой
30'
Угловой
Норт Ферриби - Угловой
31'
Угловой
Норт Ферриби - Угловой
38'
Угловой
Понтефракт - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,4
54'
Норт Ферриби - 2-ой Гол
61'
Угловой
Понтефракт - Угловой
65'
Угловой
Понтефракт - Угловой
68'
Угловой
Понтефракт - Угловой
70'
Угловой
Понтефракт - Угловой
76'
Угловой
Понтефракт - Угловой
90+6'
Угловой
Понтефракт - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,4

Превью матча Понтефракт — Норт Ферриби

Команда Понтефракт в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-8. Команда Норт Ферриби, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8-5. Команда Понтефракт в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Норт Ферриби забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Понтефракт Понтефракт
59%
Норт Ферриби Норт Ферриби
41%
Атаки
102
87
Угловые
10
3
Удары мимо ворот
6
0
Удары в створ ворот
3
5
Комментарии к матчу
