Смотреть онлайн Понтефракт - Норт Ферриби 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Северная лига - 1-й див.: Понтефракт — Норт Ферриби . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Понтефракт — Норт Ферриби
Команда Понтефракт в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-8. Команда Норт Ферриби, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8-5. Команда Понтефракт в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Норт Ферриби забивает 1, пропускает 1.