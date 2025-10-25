25.10.2025
Смотреть онлайн Виртус Верона (19) - Про Патриа (19) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия. Примавера 3: Виртус Верона (19) — Про Патриа (19) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
МСК
Италия. Примавера 3
Виртус Верона (19)
18'
41'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Pro Patria U19
41'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
8'
Pro Patria U19 - Угловой
15'
Pro Patria U19 - Угловой
18'
Виртус Верона (19) - 1-ый Гол
24'
Pro Patria U19 - Угловой
27'
Pro Patria U19 - Угловой
31'
Pro Patria U19 - Угловой
41'
Pro Patria U19 - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
48'
Виртус Верона (19) - Угловой
52'
Pro Patria U19 - Угловой
61'
Pro Patria U19 - Угловой
69'
Pro Patria U19 - Угловой
71'
Виртус Верона (19) - Угловой
77'
Pro Patria U19 - Угловой
90+7'
Pro Patria U19 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Виртус Верона (19) — Про Патриа (19)
Статистика матча
Владение мячом
62%
Атаки
74
89
Угловые
2
10
Удары мимо ворот
5
10
Удары в створ ворот
7
8
Комментарии к матчу