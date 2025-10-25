Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Виртус Верона (19) - Про Патриа (19) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия. Примавера 3: Виртус Верона (19)Про Патриа (19) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК
Италия. Примавера 3
Виртус Верона (19)
18'
41'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Про Патриа (19)
Смотреть онлайн
Виртус Верона (19) icon
18'
Pro Patria U19 icon
41'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Pro Patria U19 - Угловой
15'
Угловой
Pro Patria U19 - Угловой
18'
Виртус Верона (19) - 1-ый Гол
24'
Угловой
Pro Patria U19 - Угловой
27'
Угловой
Pro Patria U19 - Угловой
31'
Угловой
Pro Patria U19 - Угловой
41'
Pro Patria U19 - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
48'
Угловой
Виртус Верона (19) - Угловой
52'
Угловой
Pro Patria U19 - Угловой
61'
Угловой
Pro Patria U19 - Угловой
69'
Угловой
Pro Patria U19 - Угловой
71'
Угловой
Виртус Верона (19) - Угловой
77'
Угловой
Pro Patria U19 - Угловой
90+7'
Угловой
Pro Patria U19 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Виртус Верона (19) — Про Патриа (19)

Статистика матча

Владение мячом
Виртус Верона (19) Виртус Верона (19)
38%
Про Патриа (19) Про Патриа (19)
62%
Атаки
74
89
Угловые
2
10
Удары мимо ворот
5
10
Удары в створ ворот
7
8
Комментарии к матчу
