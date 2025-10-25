Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Хангарид Клуб - Khovd FC 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МонголияЧемпионат Монголии по футболу: Хангарид КлубKhovd FC . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Монголии по футболу
Хангарид Клуб
2'
59'
61'
70'
Завершен
4 : 1
25 октября 2025
Khovd FC
42'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Хангарид Клуб icon
2'
Khovd FC icon
42'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,1
Хангарид Клуб icon
59'
Хангарид Клуб icon
61'
Хангарид Клуб icon
70'
Матч закончился со счётом 4:1 : 1,1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Хангарид Клуб - Угловой
2'
Хангарид Клуб - 1-ый Гол
10'
Угловой
Khovd FC - Угловой
17'
Угловой
Khovd FC - Угловой
23'
Угловой
Хангарид Клуб - Угловой
25'
Угловой
Khovd FC - Угловой
26'
Угловой
Хангарид Клуб - Угловой
31'
Угловой
Хангарид Клуб - Угловой
42'
Khovd FC - 2-ой Гол
45'
Угловой
Khovd FC - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 1,1
50'
Угловой
Khovd FC - Угловой
55'
Угловой
Хангарид Клуб - Угловой
59'
Хангарид Клуб - 3-ий Гол
61'
Хангарид Клуб - 4-ый Гол
66'
Угловой
Хангарид Клуб - Угловой
66'
Угловой
Хангарид Клуб - Угловой
70'
Хангарид Клуб - 5-ый Гол
76'
Угловой
Khovd FC - Угловой
84'
Угловой
Khovd FC - Угловой
Матч закончился со счётом 4:1 : 1,1

Превью матча Хангарид Клуб — Khovd FC

Команда Хангарид Клуб в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 29-16. Команда Khovd FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-7. Команда Хангарид Клуб в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Khovd FC забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Хангарид Клуб Хангарид Клуб
52%
Khovd FC Khovd FC
48%
Атаки
116
98
Угловые
7
7
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
7
4
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Парма Пермь Парма Пермь
12 Ноября
20:00
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
ТПС ТПС
12 Ноября
19:30
Сайпа Сайпа
Эссят Эссят
12 Ноября
19:30
Пеликанс Пеликанс
КооКоо КооКоо
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA