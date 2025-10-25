Смотреть онлайн Хангарид Клуб - Khovd FC 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Монголия — Чемпионат Монголии по футболу: Хангарид Клуб — Khovd FC . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
Превью матча Хангарид Клуб — Khovd FC
Команда Хангарид Клуб в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 29-16. Команда Khovd FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-7. Команда Хангарид Клуб в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Khovd FC забивает 2, пропускает 1.