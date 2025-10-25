25.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Кампионато Примавера 2: Сампдория (19) — Union Brescia U19, 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Луиджи Феррарис.
МСК, 6 тур, Стадион: Луиджи Феррарис
Италия - Кампионато Примавера 2
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
11'
Union Brescia U19 - Угловой
30'
Сампдория (19) - Угловой
40'
Сампдория (19) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
72'
Сампдория (19) - Угловой
75'
Union Brescia U19 - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1
Статистика матча
Владение мячом
54%
Атаки
124
98
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
4
5
