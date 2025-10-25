Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Сампдория (19) - Union Brescia U19 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Кампионато Примавера 2: Сампдория (19)Union Brescia U19, 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Луиджи Феррарис.

МСК, 6 тур, Стадион: Луиджи Феррарис
Италия - Кампионато Примавера 2
Сампдория (19)
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
Union Brescia U19
75'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Union Brescia U19 icon
75'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Union Brescia U19 - Угловой
30'
Угловой
Сампдория (19) - Угловой
40'
Угловой
Сампдория (19) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
72'
Угловой
Сампдория (19) - Угловой
75'
Union Brescia U19 - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Сампдория (19) — Union Brescia U19

Статистика матча

Владение мячом
Сампдория (19) Сампдория (19)
54%
Union Brescia U19 Union Brescia U19
46%
Атаки
124
98
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
4
5
Игры 6 тур
25.10.2025
Бари U19
1:3
Асколи (19)
Завершен
25.10.2025
Реджана (19)
0:0
Виртус Энтелла (19)
Завершен
25.10.2025
Удинезе (19)
4:0
Альбинолеффе (19)
Завершен
25.10.2025
Косенза (19)
-:-
Пескара (19)
Отменен
25.10.2025
Перуджа (19)
-:-
Палермо (19)
Отменен
25.10.2025
Тернана (19)
1:1
Катандзаро U19
Завершен
25.10.2025
Сампдория (19)
0:1
Union Brescia U19
Завершен
25.10.2025
Беневенто (19)
1:0
Кротоне (19)
Завершен
25.10.2025
Комо U19
0:0
Ренате (19)
Завершен
24.10.2025
Авеллино (19)
2:1
Монополи U19
Завершен
Комментарии к матчу
