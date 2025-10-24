24.10.2025
Смотреть онлайн Шамбли - Васкеналь 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Кубок Франции по футболу: Шамбли — Васкеналь . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
FC Chambly Oise
16'
FC Chambly Oise
23'
FC Chambly Oise
75'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
3'
Васкеналь - Угловой
8'
FC Chambly Oise - 1-ый Гол
14'
FC Chambly Oise - Угловой
16'
FC Chambly Oise - 2-ой Гол
23'
FC Chambly Oise - 3-ий Гол
25'
Васкеналь - Угловой
27'
Васкеналь - Угловой
32'
FC Chambly Oise - Угловой
35'
Васкеналь - Угловой
39'
FC Chambly Oise - Угловой
40'
Васкеналь - Угловой
45+2'
Васкеналь - Угловой
48'
Васкеналь - Угловой
49'
Васкеналь - Угловой
68'
Васкеналь - Угловой
71'
FC Chambly Oise - Угловой
75'
FC Chambly Oise - 4-ый Гол
Превью матча Шамбли — Васкеналь
История последних встреч
Шамбли
Васкеналь
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
13.09.2025
Васкеналь
0:0
Шамбли
Статистика матча
Атаки
70
90
Угловые
4
9
Удары мимо ворот
2
7
Удары в створ ворот
8
0
Комментарии к матчу