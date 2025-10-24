Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Шамбли - Васкеналь 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияКубок Франции по футболу: ШамблиВаскеналь . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК
Кубок Франции по футболу
Шамбли
8'
16'
23'
75'
Завершен
4 : 0
24 октября 2025
Васкеналь
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
FC Chambly Oise icon
8'
FC Chambly Oise icon
16'
FC Chambly Oise icon
23'
Счет после первого тайма 3:0
FC Chambly Oise icon
75'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Васкеналь - Угловой
8'
FC Chambly Oise - 1-ый Гол
14'
Угловой
FC Chambly Oise - Угловой
16'
FC Chambly Oise - 2-ой Гол
23'
FC Chambly Oise - 3-ий Гол
25'
Угловой
Васкеналь - Угловой
27'
Угловой
Васкеналь - Угловой
32'
Угловой
FC Chambly Oise - Угловой
35'
Угловой
Васкеналь - Угловой
39'
Угловой
FC Chambly Oise - Угловой
40'
Угловой
Васкеналь - Угловой
45+2'
Угловой
Васкеналь - Угловой
Счет после первого тайма 3:0
48'
Угловой
Васкеналь - Угловой
49'
Угловой
Васкеналь - Угловой
68'
Угловой
Васкеналь - Угловой
71'
Угловой
FC Chambly Oise - Угловой
75'
FC Chambly Oise - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:0

Превью матча Шамбли — Васкеналь

История последних встреч

Шамбли
Шамбли
Васкеналь
Шамбли
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
13.09.2025
Васкеналь
Васкеналь
0:0
Шамбли
Шамбли
Обзор

Статистика матча

Атаки
70
90
Угловые
4
9
Удары мимо ворот
2
7
Удары в створ ворот
8
0
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челтенхэм Челтенхэм
Ноттс Каунти Ноттс Каунти
10 Ноября
23:00
Dplus KIA Dplus KIA
G2 Esports G2 Esports
10 Ноября
23:30
G2 Esports G2 Esports
Dplus KIA Dplus KIA
10 Ноября
23:30
FaZe FaZe
Team BDS Team BDS
10 Ноября
23:30
ENTERPRISE ENTERPRISE
FURIA FURIA
10 Ноября
23:30
Челмсфорд Челмсфорд
Хорнчерч Хорнчерч
10 Ноября
22:45
Runa Team Runa Team
Royal Jelly Royal Jelly
10 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA