25.10.2025

Смотреть онлайн Македоникос (19) - Niki Volou U19 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГрецияГреция - Суперлига 2 U19: Македоникос (19)Niki Volou U19 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .

МСК
Греция - Суперлига 2 U19
Македоникос (19)
3'
12'
17'
31'
49'
69'
90'
Завершен
7 : 1
25 октября 2025
Niki Volou U19
52'
Смотреть онлайн
Македоникос (19) icon
3'
Македоникос (19) icon
12'
Македоникос (19) icon
17'
Македоникос (19) icon
31'
Счет после первого тайма 4:0
Македоникос (19) icon
49'
Niki Volou U19 icon
52'
Македоникос (19) icon
69'
Македоникос (19) icon
90'
Матч закончился со счётом 7:1
Текстовая трансляция
3'
Македоникос (19) - 1-ый Гол
6'
Угловой
Македоникос (19) - Угловой
7'
Угловой
Македоникос (19) - Угловой
12'
Македоникос (19) - 2-ой Гол
17'
Угловой
Македоникос (19) - Угловой
17'
Македоникос (19) - 3-ий Гол
21'
Угловой
Македоникос (19) - Угловой
31'
Македоникос (19) - 4-ый Гол
37'
Угловой
Македоникос (19) - Угловой
38'
Угловой
Македоникос (19) - Угловой
Счет после первого тайма 4:0
49'
Македоникос (19) - 5-ый Гол
52'
Niki Volou U19 - 6-ый Гол
54'
Угловой
Македоникос (19) - Угловой
63'
Угловой
Македоникос (19) - Угловой
69'
Македоникос (19) - 7-ый Гол
71'
Угловой
Niki Volou U19 - Угловой
76'
Угловой
Македоникос (19) - Угловой
86'
Угловой
Niki Volou U19 - Угловой
88'
Угловой
Македоникос (19) - Угловой
88'
Угловой
Македоникос (19) - Угловой
90'
Угловой
Македоникос (19) - Угловой
90'
Македоникос (19) - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 7:1

Превью матча Македоникос (19) — Niki Volou U19

Команда Македоникос (19) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 11-2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Македоникос (19), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Македоникос (19)
Македоникос (19)
Niki Volou U19
Македоникос (19)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
25.10.2025
Македоникос (19)
Македоникос (19)
7:1
Niki Volou U19
Niki Volou U19
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Македоникос (19) Македоникос (19)
65%
Niki Volou U19 Niki Volou U19
35%
Атаки
142
114
Угловые
12
2
Удары мимо ворот
13
4
Удары в створ ворот
12
4
Комментарии к матчу
