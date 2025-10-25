Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция - Суперлига 2 U19 : Македоникос (19) — Niki Volou U19 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .

Превью матча Македоникос (19) — Niki Volou U19

Команда Македоникос (19) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 11-2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Македоникос (19), в том матче победу одержали хозяева.