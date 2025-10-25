25.10.2025
Смотреть онлайн Коста дель Эсте II - ФК Альянса - Резерв 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Панама. Лига Prom. Футбол: Коста дель Эсте II — ФК Альянса - Резерв, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК, 15 тур
Панама. Лига Prom. Футбол
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
ФК Альянса - Резерв
21'
34'
Счет после первого тайма 0:2
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
2'
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
10'
Potros Del Este - Угловой
17'
Potros Del Este - Угловой
20'
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
21'
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
21'
Alianza FC Panama Reserves - 1-ый Гол
28'
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
34'
Alianza FC Panama Reserves - 2-ой Гол
36'
Potros Del Este - Угловой
40'
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
41'
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
44'
Potros Del Este - Угловой
45+3'
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
47'
Potros Del Este - Угловой
57'
Potros Del Este - Угловой
59'
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
67'
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
76'
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
80'
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2
Превью матча Коста дель Эсте II — ФК Альянса - Резерв
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
112
121
Угловые
6
11
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
3
4
Комментарии к матчу