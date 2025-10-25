Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Коста дель Эсте II - ФК Альянса - Резерв 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаПанама. Лига Prom. Футбол: Коста дель Эсте IIФК Альянса - Резерв, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК, 15 тур
Панама. Лига Prom. Футбол
Коста дель Эсте II
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
ФК Альянса - Резерв
21'
34'
Смотреть онлайн
Alianza FC Panama Reserves icon
21'
Alianza FC Panama Reserves icon
34'
Счет после первого тайма 0:2
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
10'
Угловой
Potros Del Este - Угловой
17'
Угловой
Potros Del Este - Угловой
20'
Угловой
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
21'
Угловой
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
21'
Alianza FC Panama Reserves - 1-ый Гол
28'
Угловой
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
34'
Alianza FC Panama Reserves - 2-ой Гол
36'
Угловой
Potros Del Este - Угловой
40'
Угловой
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
41'
Угловой
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
44'
Угловой
Potros Del Este - Угловой
45+3'
Угловой
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
47'
Угловой
Potros Del Este - Угловой
57'
Угловой
Potros Del Este - Угловой
59'
Угловой
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
67'
Угловой
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
76'
Угловой
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
80'
Угловой
Alianza FC Panama Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Коста дель Эсте II — ФК Альянса - Резерв

Статистика матча

Владение мячом
Коста дель Эсте II Коста дель Эсте II
51%
ФК Альянса - Резерв ФК Альянса - Резерв
49%
Атаки
112
121
Угловые
6
11
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
3
4
Игры 15 тур
27.10.2025
Уделас
2:1
СД Атлетико Насьональ
Завершен
25.10.2025
Чампионс Академи
2:3
Academia Costa Del Este
Завершен
25.10.2025
Коста дель Эсте II
0:2
ФК Альянса - Резерв
Завершен
24.10.2025
Панама Сити
2:4
Спортинг Сан-Мигелито II
Завершен
24.10.2025
Чорилльо
3:3
Сан Мартин Дель Эсте
Завершен
24.10.2025
Херрера II
1:1
Марио Мендез ФК
Завершен
23.10.2025
Плаза Амадор II
3:0
ФК Тауро - Резерв
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA