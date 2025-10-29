Превью матча Барракас — Леандро Никефоро

Команда Барракас в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-6. Команда Леандро Никефоро, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-12. Команда Барракас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Леандро Никефоро забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Леандро Никефоро, в том матче победу одержали гостьи.