Смотреть онлайн Барракас - Леандро Никефоро 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера С Метрополитана: Барракас — Леандро Никефоро, Полуфинал . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Nuevo Francisco Urbano.
Превью матча Барракас — Леандро Никефоро
Команда Барракас в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-6. Команда Леандро Никефоро, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-12. Команда Барракас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Леандро Никефоро забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Леандро Никефоро, в том матче победу одержали гостьи.