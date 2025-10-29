Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Барракас - Леандро Никефоро 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера С Метрополитана: БарракасЛеандро Никефоро, Полуфинал . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Nuevo Francisco Urbano.

МСК, Полуфинал, Стадион: Estadio Nuevo Francisco Urbano
Аргентина - Примера С Метрополитана
Барракас
90+1'
Завершен
1 : 0
29 октября 2025
Леандро Никефоро
Счет после первого тайма 0:0
Барракас icon
90+1'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Барракас - Угловой
6'
Угловой
Леандро Никефоро - Угловой
42'
Угловой
Барракас - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Леандро Никефоро - Угловой
52'
Угловой
Леандро Никефоро - Угловой
61'
Угловой
Барракас - Угловой
64'
Угловой
Леандро Никефоро - Угловой
90+1'
Барракас - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Барракас — Леандро Никефоро

Команда Барракас в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-6. Команда Леандро Никефоро, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-12. Команда Барракас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Леандро Никефоро забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Леандро Никефоро, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Барракас
Барракас
Леандро Никефоро
Барракас
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
23.10.2025
Леандро Никефоро
Леандро Никефоро
0:1
Барракас
Барракас
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Барракас Барракас
44%
Леандро Никефоро Леандро Никефоро
56%
Атаки
21
31
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
9
8
Удары в створ ворот
1
5
Игры Полуфинал
30.10.2025
Итузаинго
2:2
Деп. Эспаньол
Завершен
29.10.2025
Барракас
1:0
Леандро Никефоро
Завершен
23.10.2025
Леандро Никефоро
0:1
Барракас
Завершен
23.10.2025
Деп. Эспаньол
0:1
Итузаинго
Завершен
Комментарии к матчу
