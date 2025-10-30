Превью матча Итузаинго — Деп. Эспаньол

Команда Итузаинго в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-9. Команда Деп. Эспаньол, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-9. Команда Итузаинго в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Деп. Эспаньол забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Деп. Эспаньол, в том матче победу одержали гостьи.