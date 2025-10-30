Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Итузаинго - Деп. Эспаньол 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера С Метрополитана: ИтузаингоДеп. Эспаньол, 2 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Carlos Alberto Sacaan.

МСК, 2 тур, Стадион: Estadio Carlos Alberto Sacaan
Аргентина - Примера С Метрополитана
Итузаинго
52'
65'
Завершен
2 : 2
30 октября 2025
Деп. Эспаньол
67'
72'
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
Итузаинго icon
52'
Итузаинго icon
65'
Деп. Эспаньол icon
67'
Деп. Эспаньол icon
72'
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,3
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Деп. Эспаньол - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
46'
Угловой
Деп. Эспаньол - Угловой
49'
Угловой
Итузаинго - Угловой
52'
Итузаинго - 1-ый Гол
55'
Угловой
Итузаинго - Угловой
57'
Итузаинго - Незабитый пенальти
65'
Итузаинго - 2-ой Гол
67'
Угловой
Деп. Эспаньол - Угловой
67'
Деп. Эспаньол - 3-ий Гол
72'
Деп. Эспаньол - 4-ый Гол
73'
Угловой
Итузаинго - Угловой
79'
Угловой
Деп. Эспаньол - Угловой
81'
Угловой
Деп. Эспаньол - Угловой
90+5'
Угловой
Итузаинго - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,3

Превью матча Итузаинго — Деп. Эспаньол

Команда Итузаинго в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-9. Команда Деп. Эспаньол, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-9. Команда Итузаинго в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Деп. Эспаньол забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Деп. Эспаньол, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Итузаинго
Итузаинго
Деп. Эспаньол
Итузаинго
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
23.10.2025
Деп. Эспаньол
Деп. Эспаньол
0:1
Итузаинго
Итузаинго
Обзор
21.06.2025
Деп. Эспаньол
Деп. Эспаньол
0:0
Итузаинго
Итузаинго
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Итузаинго Итузаинго
49%
Деп. Эспаньол Деп. Эспаньол
51%
Атаки
45
56
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
2
4
Удары в створ ворот
4
4
Игры 2 тур
30.10.2025
Итузаинго
2:2
Деп. Эспаньол
Завершен
29.10.2025
Барракас
1:0
Леандро Никефоро
Завершен
23.10.2025
Леандро Никефоро
0:1
Барракас
Завершен
23.10.2025
Деп. Эспаньол
0:1
Итузаинго
Завершен
