Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 5. Liga : Босонохи — Tatran Kohoutovice . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .

Превью матча Босонохи — Tatran Kohoutovice

Команда Босонохи в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-4. Команда Tatran Kohoutovice, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 4-13. Команда Босонохи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Tatran Kohoutovice забивает 0, пропускает 1.