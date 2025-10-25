Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Босонохи - Tatran Kohoutovice 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia 5. Liga: БосонохиTatran Kohoutovice . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .

МСК
Czechia 5. Liga
Босонохи
14'
61'
74'
90+1'
Завершен
4 : 1
25 октября 2025
Tatran Kohoutovice
59'
Босонохи icon
14'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
Tatran Kohoutovice icon
59'
Босонохи icon
61'
Босонохи icon
74'
Босонохи icon
90+1'
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Босонохи - Угловой
14'
Босонохи - 1-ый Гол
22'
Угловой
Босонохи - Угловой
28'
Угловой
Босонохи - Угловой
30'
Угловой
Tatran Kohoutovice - Угловой
44'
Угловой
Tatran Kohoutovice - Угловой
45+2'
Угловой
Tatran Kohoutovice - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
59'
Tatran Kohoutovice - 2-ой Гол
61'
Угловой
Босонохи - Угловой
61'
Босонохи - 3-ий Гол
68'
Угловой
Tatran Kohoutovice - Угловой
72'
Угловой
Tatran Kohoutovice - Угловой
74'
Босонохи - 4-ый Гол
75'
Угловой
Tatran Kohoutovice - Угловой
90+1'
Босонохи - 5-ый Гол

Превью матча Босонохи — Tatran Kohoutovice

Команда Босонохи в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-4. Команда Tatran Kohoutovice, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 4-13. Команда Босонохи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Tatran Kohoutovice забивает 0, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
101
136
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
8
9
Удары в створ ворот
6
5
Комментарии к матчу
