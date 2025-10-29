Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Paraguay (W) - Venezuela (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONMEBOL Nations League Women: Paraguay (W)Venezuela (W), 2 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
CONMEBOL Nations League Women
Paraguay (W)
38'
Завершен
1 : 2
29 октября 2025
Venezuela (W)
20'
69'
Venezuela (W) icon
20'
Paraguay (W) icon
38'
Счет после первого тайма 1:1 : 3,1
Venezuela (W) icon
69'
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,1
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Paraguay (W) - Угловой
20'
Venezuela (W) - 1-ый Гол
28'
Угловой
Paraguay (W) - Угловой
31'
Угловой
Paraguay (W) - Угловой
38'
Paraguay (W) - 2-ой Гол
44'
Угловой
Venezuela (W) - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 3,1
63'
Угловой
Paraguay (W) - Угловой
69'
Угловой
Venezuela (W) - Угловой
69'
Venezuela (W) - 3-ий Гол
82'
Угловой
Paraguay (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,1

Превью матча Paraguay (W) — Venezuela (W)

Статистика матча

Владение мячом
Paraguay (W) Paraguay (W)
53%
Venezuela (W) Venezuela (W)
47%
Атаки
101
94
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
4
5
Игры 2 тур
29.10.2025
Ecuador (W)
1:2
Colombia (W)
Завершен
29.10.2025
Paraguay (W)
1:2
Venezuela (W)
Завершен
