29.10.2025
МСК, 2 тур
CONMEBOL Nations League Women
Paraguay (W)
38'
Завершен
1 : 2
29 октября 2025
Venezuela (W)
20'
69'
Venezuela (W)
20'
Paraguay (W)
38'
Venezuela (W)
69'
Текстовая трансляция
11'
Paraguay (W) - Угловой
20'
Venezuela (W) - 1-ый Гол
28'
Paraguay (W) - Угловой
31'
Paraguay (W) - Угловой
38'
Paraguay (W) - 2-ой Гол
44'
Venezuela (W) - Угловой
63'
Paraguay (W) - Угловой
69'
Venezuela (W) - Угловой
69'
Venezuela (W) - 3-ий Гол
82'
Paraguay (W) - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
53%
47%
Атаки
101
94
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
4
5
Игры 2 тур
