24.10.2025

Смотреть онлайн Пампа Бланка - Monterrico Sur 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Торнео региональная федеральная любительская: Пампа БланкаMonterrico Sur . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:15 по московскому времени .

МСК
Аргентина - Торнео региональная федеральная любительская
Пампа Бланка
12'
44'
Завершен
2 : 3
24 октября 2025
Monterrico Sur
22'
33'
90+5'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Пампа Бланка icon
12'
Monterrico Sur icon
22'
Monterrico Sur icon
33'
Пампа Бланка icon
44'
Счет после первого тайма 2:2 : 2,1
Monterrico Sur icon
90+5'
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Monterrico Sur - Угловой
7'
Угловой
Пампа Бланка - Угловой
12'
Пампа Бланка - 1-ый Гол
15'
Угловой
Monterrico Sur - Угловой
22'
Monterrico Sur - 2-ой Гол
24'
Угловой
Monterrico Sur - Угловой
33'
Monterrico Sur - 3-ий Гол
44'
Пампа Бланка - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 2:2 : 2,1
53'
Угловой
Monterrico Sur - Угловой
59'
Угловой
Monterrico Sur - Угловой
70'
Угловой
Monterrico Sur - Угловой
90+5'
Monterrico Sur - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,1

Превью матча Пампа Бланка — Monterrico Sur

Статистика матча

Владение мячом
Пампа Бланка Пампа Бланка
42%
Monterrico Sur Monterrico Sur
58%
Атаки
50
59
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
6
7
Комментарии к матчу
