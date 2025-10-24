24.10.2025
Смотреть онлайн Пампа Бланка - Monterrico Sur 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Торнео региональная федеральная любительская: Пампа Бланка — Monterrico Sur . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:15 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Торнео региональная федеральная любительская
Пампа Бланка
12'
44'
Завершен
2 : 3
24 октября 2025
Monterrico Sur
22'
33'
90+5'
Пампа Бланка
12'
Monterrico Sur
22'
Monterrico Sur
33'
Пампа Бланка
44'
Monterrico Sur
90+5'
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,1
Текстовая трансляция
5'
Monterrico Sur - Угловой
7'
Пампа Бланка - Угловой
12'
Пампа Бланка - 1-ый Гол
15'
Monterrico Sur - Угловой
22'
Monterrico Sur - 2-ой Гол
24'
Monterrico Sur - Угловой
33'
Monterrico Sur - 3-ий Гол
44'
Пампа Бланка - 4-ый Гол
53'
Monterrico Sur - Угловой
59'
Monterrico Sur - Угловой
70'
Monterrico Sur - Угловой
90+5'
Monterrico Sur - 5-ый Гол
Превью матча Пампа Бланка — Monterrico Sur
Статистика матча
Владение мячом
42%
58%
Атаки
50
59
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
6
7
