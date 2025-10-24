Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Велес де Сан-Рамон - CA Central Cordoba de Frias 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Торнео региональная федеральная любительская: Велес де Сан-РамонCA Central Cordoba de Frias . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

МСК
Аргентина - Торнео региональная федеральная любительская
Велес де Сан-Рамон
21'
45+2'
82'
Завершен
3 : 1
24 октября 2025
CA Central Cordoba de Frias
16'
Смотреть онлайн
CA Central Cordoba de Frias icon
16'
Велес де Сан-Рамон icon
21'
Велес де Сан-Рамон icon
45+2'
Счет после первого тайма 2:1 : 3,4
Велес де Сан-Рамон icon
82'
Матч закончился со счётом 3:1 : 3,4
Текстовая трансляция
13'
Угловой
CA Central Cordoba de Frias - Угловой
13'
Угловой
CA Central Cordoba de Frias - Угловой
16'
CA Central Cordoba de Frias - 1-ый Гол
21'
Велес де Сан-Рамон - 2-ой Гол
23'
Угловой
Велес де Сан-Рамон - Угловой
25'
Угловой
CA Central Cordoba de Frias - Угловой
32'
Угловой
Велес де Сан-Рамон - Угловой
45+2'
Угловой
Велес де Сан-Рамон - Угловой
45+2'
Велес де Сан-Рамон - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1 : 3,4
66'
Угловой
Велес де Сан-Рамон - Угловой
68'
Угловой
CA Central Cordoba de Frias - Угловой
70'
Угловой
Велес де Сан-Рамон - Угловой
82'
Велес де Сан-Рамон - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1 : 3,4

Превью матча Велес де Сан-Рамон — CA Central Cordoba de Frias

Статистика матча

Владение мячом
Велес де Сан-Рамон Велес де Сан-Рамон
61%
CA Central Cordoba de Frias CA Central Cordoba de Frias
39%
Атаки
65
61
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
10
1
Комментарии к матчу
