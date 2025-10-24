24.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Торнео региональная федеральная любительская: Велес де Сан-Рамон — CA Central Cordoba de Frias . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Торнео региональная федеральная любительская
Велес де Сан-Рамон
21'
45+2'
82'
Завершен
3 : 1
24 октября 2025
Велес де Сан-Рамон
45+2'
Матч закончился со счётом 3:1 : 3,4
Текстовая трансляция
13'
CA Central Cordoba de Frias - Угловой
13'
CA Central Cordoba de Frias - Угловой
16'
CA Central Cordoba de Frias - 1-ый Гол
21'
Велес де Сан-Рамон - 2-ой Гол
23'
Велес де Сан-Рамон - Угловой
25'
CA Central Cordoba de Frias - Угловой
32'
Велес де Сан-Рамон - Угловой
45+2'
Велес де Сан-Рамон - Угловой
45+2'
Велес де Сан-Рамон - 3-ий Гол
66'
Велес де Сан-Рамон - Угловой
68'
CA Central Cordoba de Frias - Угловой
70'
Велес де Сан-Рамон - Угловой
82'
Велес де Сан-Рамон - 4-ый Гол
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
65
61
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
10
1
