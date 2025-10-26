Смотреть онлайн Monterrey U19 (W) - Leon U19 (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX U19 Femenil: Monterrey U19 (W) — Leon U19 (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча Monterrey U19 (W) — Leon U19 (W)
Команда Monterrey U19 (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-2. Команда Leon U19 (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-7. Команда Monterrey U19 (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Leon U19 (W) забивает 1, пропускает 1.