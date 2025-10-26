Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Monterrey U19 (W) - Leon U19 (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX U19 Femenil: Monterrey U19 (W)Leon U19 (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga MX U19 Femenil
Monterrey U19 (W)
43'
63'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Leon U19 (W)
80'
Monterrey U19 (W) icon
43'
Счет после первого тайма 1:0
Monterrey U19 (W) icon
63'
Leon U19 (W) icon
80'
Текстовая трансляция
43'
Monterrey U19 (W) - 1-ый Гол
45+3'
Угловой
Leon U19 (W) - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
53'
Угловой
Monterrey U19 (W) - Угловой
62'
Угловой
Monterrey U19 (W) - Угловой
63'
Monterrey U19 (W) - 2-ой Гол
71'
Угловой
Monterrey U19 (W) - Угловой
80'
Leon U19 (W) - 3-ий Гол
85'
Угловой
Monterrey U19 (W) - Угловой

Превью матча Monterrey U19 (W) — Leon U19 (W)

Команда Monterrey U19 (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-2. Команда Leon U19 (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-7. Команда Monterrey U19 (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Leon U19 (W) забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
70
67
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
2
0
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу
