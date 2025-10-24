Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Independiente Tirol - Эстудиантес Ресистенсия 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаРегиональная лига Аргентины по футболу: Independiente TirolЭстудиантес Ресистенсия . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени .

МСК
Региональная лига Аргентины по футболу
Independiente Tirol
1'
88'
Завершен
2 : 1
24 октября 2025
Эстудиантес Ресистенсия
36'
Смотреть онлайн
Independiente Tirol icon
1'
Эстудиантес Ресистенсия icon
36'
Счет после первого тайма 1:1 : 3,1
Independiente Tirol icon
88'
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,1
Текстовая трансляция
1'
Independiente Tirol - 1-ый Гол
13'
Угловой
Эстудиантес Ресистенсия - Угловой
20'
Угловой
Эстудиантес Ресистенсия - Угловой
36'
Эстудиантес Ресистенсия - 2-ой Гол
38'
Угловой
Эстудиантес Ресистенсия - Угловой
43'
Угловой
Эстудиантес Ресистенсия - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 3,1
68'
Угловой
Эстудиантес Ресистенсия - Угловой
83'
Угловой
Independiente Tirol - Угловой
88'
Independiente Tirol - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,1

Превью матча Independiente Tirol — Эстудиантес Ресистенсия

Команда Independiente Tirol в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-7. Команда Эстудиантес Ресистенсия, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 13-4. Команда Independiente Tirol в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эстудиантес Ресистенсия забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Independiente Tirol Independiente Tirol
49%
Эстудиантес Ресистенсия Эстудиантес Ресистенсия
51%
Атаки
121
117
Угловые
1
5
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
5
1
Комментарии к матчу
