Смотреть онлайн Independiente Tirol - Эстудиантес Ресистенсия 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Региональная лига Аргентины по футболу: Independiente Tirol — Эстудиантес Ресистенсия . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени .
Превью матча Independiente Tirol — Эстудиантес Ресистенсия
Команда Independiente Tirol в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-7. Команда Эстудиантес Ресистенсия, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 13-4. Команда Independiente Tirol в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эстудиантес Ресистенсия забивает 1, пропускает 0.