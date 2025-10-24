24.10.2025
Смотреть онлайн Comercio Central Unidos - Rio Dulce 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Торнео региональная федеральная любительская: Comercio Central Unidos — Rio Dulce . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Торнео региональная федеральная любительская
Comercio Central Unidos
6'
78'
Завершен
2 : 1
24 октября 2025
Rio Dulce
45+3'
Rio Dulce
45+3'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,5
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,5
Текстовая трансляция
6'
Comercio Central Unidos - 1-ый Гол
10'
Comercio Central Unidos - Угловой
13'
Comercio Central Unidos - Угловой
13'
Comercio Central Unidos - Угловой
25'
Comercio Central Unidos - Угловой
29'
Comercio Central Unidos - Угловой
38'
Rio Dulce - Угловой
45+3'
Rio Dulce - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 2,5
59'
Comercio Central Unidos - Угловой
68'
Comercio Central Unidos - Угловой
72'
Comercio Central Unidos - Угловой
78'
Comercio Central Unidos - 3-ий Гол
87'
Comercio Central Unidos - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,5
Превью матча Comercio Central Unidos — Rio Dulce
Статистика матча
Владение мячом
51%
Атаки
44
39
Угловые
9
1
Удары мимо ворот
5
2
Удары в створ ворот
10
5
Комментарии к матчу