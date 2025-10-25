Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Leon U19 - Unam Pumas U19 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX U19: Leon U19Unam Pumas U19 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga MX U19
Leon U19
76'
83'
Завершен
2 : 3
25 октября 2025
Unam Pumas U19
32'
61'
90+3'
Unam Pumas U19 icon
32'
Счет после первого тайма 0:1
Unam Pumas U19 icon
61'
Leon U19 icon
76'
Leon U19 icon
83'
Unam Pumas U19 icon
90+3'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
20'
Угловой
Unam Pumas U19 - Угловой
32'
Unam Pumas U19 - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
61'
Unam Pumas U19 - 2-ой Гол
67'
Угловой
Leon U19 - Угловой
68'
Угловой
Leon U19 - Угловой
76'
Leon U19 - 3-ий Гол
83'
Leon U19 - 4-ый Гол
90+1'
Угловой
Unam Pumas U19 - Угловой
90+3'
Unam Pumas U19 - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Leon U19 — Unam Pumas U19

Команда Leon U19 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 14-24. Команда Unam Pumas U19, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 19-17. Команда Leon U19 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Unam Pumas U19 забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Атаки
69
42
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
1
5
Удары в створ ворот
6
5
Комментарии к матчу
