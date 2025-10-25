Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX U19 : Leon U19 — Unam Pumas U19 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

Превью матча Leon U19 — Unam Pumas U19

Команда Leon U19 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 14-24. Команда Unam Pumas U19, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 19-17. Команда Leon U19 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Unam Pumas U19 забивает 2, пропускает 2.