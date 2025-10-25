Смотреть онлайн Chivas Guadalajara U18 - Атлас U19 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX U19: Chivas Guadalajara U18 — Атлас U19 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
Превью матча Chivas Guadalajara U18 — Атлас U19
Команда Chivas Guadalajara U18 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 20-25. Команда Атлас U19, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-13. Команда Chivas Guadalajara U18 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Атлас U19 забивает 1, пропускает 1.