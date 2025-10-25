Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Chivas Guadalajara U18 - Атлас U19 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX U19: Chivas Guadalajara U18Атлас U19 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga MX U19
Chivas Guadalajara U18
35'
69'
87'
90+8'
Завершен
4 : 1
25 октября 2025
Атлас U19
72'
Смотреть онлайн
Chivas Guadalajara U18 icon
35'
Счет после первого тайма 1:0
Chivas Guadalajara U18 icon
69'
Атлас U19 icon
72'
Chivas Guadalajara U18 icon
87'
Chivas Guadalajara U18 icon
90+8'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Атлас U19 - Угловой
10'
Угловой
Атлас U19 - Угловой
13'
Угловой
Атлас U19 - Угловой
18'
Угловой
Chivas Guadalajara U18 - Угловой
20'
Угловой
Атлас U19 - Угловой
23'
Угловой
Атлас U19 - Угловой
28'
Угловой
Chivas Guadalajara U18 - Угловой
35'
Chivas Guadalajara U18 - 1-ый Гол
41'
Угловой
Атлас U19 - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Угловой
Атлас U19 - Угловой
49'
Угловой
Chivas Guadalajara U18 - Угловой
51'
Угловой
Chivas Guadalajara U18 - Угловой
53'
Угловой
Атлас U19 - Угловой
62'
Угловой
Атлас U19 - Угловой
69'
Chivas Guadalajara U18 - 2-ой Гол
72'
Атлас U19 - 3-ий Гол
76'
Угловой
Атлас U19 - Угловой
77'
Угловой
Атлас U19 - Угловой
81'
Угловой
Chivas Guadalajara U18 - Угловой
87'
Chivas Guadalajara U18 - 4-ый Гол
88'
Угловой
Атлас U19 - Угловой
90+8'
Chivas Guadalajara U18 - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:1

Превью матча Chivas Guadalajara U18 — Атлас U19

Команда Chivas Guadalajara U18 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 20-25. Команда Атлас U19, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-13. Команда Chivas Guadalajara U18 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Атлас U19 забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
45
40
Угловые
5
12
Удары мимо ворот
4
9
Удары в створ ворот
8
3
Комментарии к матчу
