25.10.2025

Смотреть онлайн Cruz Azul U19 - CF Monterrey Rayados 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX U19: Cruz Azul U19CF Monterrey Rayados . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga MX U19
Cruz Azul U19
75'
Завершен
1 : 3
25 октября 2025
CF Monterrey Rayados
37'
48'
63'
Смотреть онлайн
CF Monterrey Rayados icon
37'
Счет после первого тайма 0:1
CF Monterrey Rayados icon
48'
CF Monterrey Rayados icon
63'
Cruz Azul U19 icon
75'
Текстовая трансляция
9'
Угловой
CF Monterrey Rayados - Угловой
11'
Угловой
Cruz Azul U19 - Угловой
18'
Угловой
Cruz Azul U19 - Угловой
37'
CF Monterrey Rayados - 1-ый Гол
40'
Угловой
CF Monterrey Rayados - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
48'
CF Monterrey Rayados - 2-ой Гол
63'
CF Monterrey Rayados - 3-ий Гол
75'
Cruz Azul U19 - 4-ый Гол
77'
Угловой
Cruz Azul U19 - Угловой
77'
Угловой
Cruz Azul U19 - Угловой
86'
Угловой
Cruz Azul U19 - Угловой
87'
Угловой
Cruz Azul U19 - Угловой
90+4'
Угловой
Cruz Azul U19 - Угловой

Превью матча Cruz Azul U19 — CF Monterrey Rayados

Команда Cruz Azul U19 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 17-21. Команда CF Monterrey Rayados, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-11. Команда Cruz Azul U19 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. CF Monterrey Rayados забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
87
49
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
6
4
Комментарии к матчу
