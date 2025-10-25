Смотреть онлайн Cruz Azul U19 - CF Monterrey Rayados 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX U19: Cruz Azul U19 — CF Monterrey Rayados . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
Превью матча Cruz Azul U19 — CF Monterrey Rayados
Команда Cruz Azul U19 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 17-21. Команда CF Monterrey Rayados, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-11. Команда Cruz Azul U19 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. CF Monterrey Rayados забивает 1, пропускает 1.