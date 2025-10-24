Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Гуанабара Сити (20) - Гояс U20 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Copa Goias U20: Гуанабара Сити (20)Гояс U20 . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

МСК
Brazil Copa Goias U20
Гуанабара Сити (20)
Завершен
0 : 0
24 октября 2025
Гояс U20
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
47'
Угловой
Гояс U20 - Угловой
57'
Угловой
Гояс U20 - Угловой
82'
Угловой
Гояс U20 - Угловой
Превью матча Гуанабара Сити (20) — Гояс U20

Команда Гуанабара Сити (20) в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-12. Команда Гояс U20, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 24-14. Команда Гуанабара Сити (20) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гояс U20 забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Гояс U20, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Гуанабара Сити (20)
Гуанабара Сити (20)
Гояс U20
Гуанабара Сити (20)
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
01.11.2025
Гояс U20
Гояс U20
1:0
Гуанабара Сити (20)
Гуанабара Сити (20)
Обзор
03.10.2025
Гояс U20
Гояс U20
4:0
Гуанабара Сити (20)
Гуанабара Сити (20)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Гуанабара Сити (20) Гуанабара Сити (20)
41%
Гояс U20 Гояс U20
59%
Атаки
102
112
Угловые
0
3
Удары мимо ворот
3
14
Удары в створ ворот
1
2
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA