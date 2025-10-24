Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Copa Goias U20 : Гуанабара Сити (20) — Гояс U20 . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

Превью матча Гуанабара Сити (20) — Гояс U20

Команда Гуанабара Сити (20) в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-12. Команда Гояс U20, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 24-14. Команда Гуанабара Сити (20) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гояс U20 забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Гояс U20, в том матче победу одержали хозяева.