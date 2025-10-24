Смотреть онлайн Мартин Ледесма - Club Sport Colombia 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Paraguay Tercera Division: Мартин Ледесма — Club Sport Colombia . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Превью матча Мартин Ледесма — Club Sport Colombia
Команда Мартин Ледесма в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-9. Команда Club Sport Colombia, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 7-9. Команда Мартин Ледесма в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Club Sport Colombia забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июля 2025 на поле команды Club Sport Colombia, в том матче победу одержали гостьи.