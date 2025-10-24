Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Мартин Ледесма - Club Sport Colombia 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Paraguay Tercera Division: Мартин ЛедесмаClub Sport Colombia . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Paraguay Tercera Division
Мартин Ледесма
27'
66'
Завершен
2 : 1
24 октября 2025
Club Sport Colombia
77'
Мартин Ледесма icon
27'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
Мартин Ледесма icon
66'
Club Sport Colombia icon
77'
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Club Sport Colombia - Угловой
27'
Мартин Ледесма - 1-ый Гол
35'
Угловой
Club Sport Colombia - Угловой
38'
Угловой
Мартин Ледесма - Угловой
43'
Угловой
Club Sport Colombia - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
48'
Угловой
Мартин Ледесма - Угловой
58'
Угловой
Club Sport Colombia - Угловой
66'
Мартин Ледесма - 2-ой Гол
77'
Club Sport Colombia - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,1

Превью матча Мартин Ледесма — Club Sport Colombia

Команда Мартин Ледесма в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-9. Команда Club Sport Colombia, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 7-9. Команда Мартин Ледесма в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Club Sport Colombia забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июля 2025 на поле команды Club Sport Colombia, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Мартин Ледесма
Мартин Ледесма
Club Sport Colombia
Мартин Ледесма
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
06.07.2025
Club Sport Colombia
Club Sport Colombia
0:1
Мартин Ледесма
Мартин Ледесма
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Мартин Ледесма Мартин Ледесма
49%
Club Sport Colombia Club Sport Colombia
51%
Атаки
119
97
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
5
2
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу
