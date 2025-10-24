Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Costa Rica Youth - Panama Youth 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Игры Центральной Америки и Карибского бассейна, Женщины, Гр. A: Costa Rica YouthPanama Youth . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Игры Центральной Америки и Карибского бассейна, Женщины, Гр. A
Costa Rica Youth
Завершен
0 : 3
24 октября 2025
Panama Youth
30'
57'
90+6'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Panama Youth icon
30'
Счет после первого тайма 0:1
Panama Youth icon
57'
Panama Youth icon
90+6'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Costa Rica Youth - Угловой
18'
Угловой
Panama Youth - Угловой
22'
Угловой
Panama Youth - Угловой
30'
Panama Youth - 1-ый Гол
33'
Угловой
Costa Rica Youth - Угловой
45+3'
Угловой
Costa Rica Youth - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
50'
Угловой
Costa Rica Youth - Угловой
56'
Угловой
Costa Rica Youth - Угловой
57'
Panama Youth - 2-ой Гол
61'
Угловой
Costa Rica Youth - Угловой
66'
Угловой
Costa Rica Youth - Угловой
90+3'
Угловой
Costa Rica Youth - Угловой
90+6'
Panama Youth - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3

Превью матча Costa Rica Youth — Panama Youth

Команда Costa Rica Youth в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Panama Youth, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 6-8. Команда Costa Rica Youth в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Panama Youth забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Costa Rica Youth Costa Rica Youth
56%
Panama Youth Panama Youth
44%
Атаки
87
76
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
9
8
Удары в створ ворот
3
4
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Автомобилист Автомобилист
16 Ноября
14:00
Северсталь Северсталь
ЦСКА ЦСКА
16 Ноября
17:00
СКА СКА
Металлург Металлург
16 Ноября
17:30
Лада Лада
Нефтехимик Нефтехимик
16 Ноября
16:00
Амур Амур
Адмирал Адмирал
16 Ноября
10:00
Эдмонтон Эдмонтон
Каролина Каролина
16 Ноября
03:07
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
16 Ноября
17:00
Милан Милан
2Б Контрол Трапани 2Б Контрол Трапани
16 Ноября
20:00
МХК Спартак МХК Спартак
Алмаз U20 Алмаз U20
16 Ноября
13:00
Торпедо Торпедо
Авангард Авангард
16 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA