Превью матча Costa Rica Youth — Panama Youth

Команда Costa Rica Youth в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Panama Youth, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 6-8. Команда Costa Rica Youth в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Panama Youth забивает 1, пропускает 1.