26.10.2025
Смотреть онлайн Prison Service FC - Каледониа 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Trinidad & Tobago Premier League 2: Prison Service FC — Каледониа, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Trinidad & Tobago Premier League 2
Prison Service FC
9'
13'
79'
Завершен
3 : 2
26 октября 2025
Каледониа
30'
47'
Каледониа
30'
Счет после первого тайма 2:1 : 3,2
Каледониа
47'
Матч закончился со счётом 3:2 : 3,2
Текстовая трансляция
8'
Prison Service FC - Угловой
9'
Prison Service FC - Угловой
9'
Prison Service FC - 1-ый Гол
13'
Prison Service FC - 2-ой Гол
30'
Каледониа - 3-ий Гол
33'
Каледониа - Угловой
40'
Каледониа - Угловой
45+2'
Prison Service FC - Угловой
Счет после первого тайма 2:1 : 3,2
47'
Каледониа - 4-ый Гол
76'
Каледониа - Угловой
79'
Prison Service FC - 5-ый Гол
82'
Каледониа - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2 : 3,2
Превью матча Prison Service FC — Каледониа
Статистика матча
Владение мячом
51%
Атаки
77
72
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
2
6
Удары в створ ворот
6
7
Игры 1 тур
Комментарии к матчу