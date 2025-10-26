Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Prison Service FC - Каледониа 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Trinidad & Tobago Premier League 2: Prison Service FCКаледониа, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Trinidad & Tobago Premier League 2
Prison Service FC
9'
13'
79'
Завершен
3 : 2
26 октября 2025
Каледониа
30'
47'
Prison Service FC icon
9'
Prison Service FC icon
13'
Каледониа icon
30'
Счет после первого тайма 2:1 : 3,2
Каледониа icon
47'
Prison Service FC icon
79'
Матч закончился со счётом 3:2 : 3,2
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Prison Service FC - Угловой
9'
Угловой
Prison Service FC - Угловой
9'
Prison Service FC - 1-ый Гол
13'
Prison Service FC - 2-ой Гол
30'
Каледониа - 3-ий Гол
33'
Угловой
Каледониа - Угловой
40'
Угловой
Каледониа - Угловой
45+2'
Угловой
Prison Service FC - Угловой
Счет после первого тайма 2:1 : 3,2
47'
Каледониа - 4-ый Гол
76'
Угловой
Каледониа - Угловой
79'
Prison Service FC - 5-ый Гол
82'
Угловой
Каледониа - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2 : 3,2

Превью матча Prison Service FC — Каледониа

Статистика матча

Владение мячом
Prison Service FC Prison Service FC
49%
Каледониа Каледониа
51%
Атаки
77
72
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
2
6
Удары в створ ворот
6
7
Игры 1 тур
26.10.2025
Prison Service FC
3:2
Каледониа
Завершен
Комментарии к матчу
