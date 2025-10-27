27.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Trinidad & Tobago Premier League: Кунупия — Клуб Сандо, 1 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Larry Gomes Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Larry Gomes Stadium
Trinidad & Tobago Premier League
Завершен
0 : 1
27 октября 2025
Клуб Сандо
47'
Текстовая трансляция
5'
Клуб Сандо - Угловой
16'
Клуб Сандо - Угловой
18'
Eagles FC - Угловой
28'
Eagles FC - Угловой
29'
Клуб Сандо - Угловой
39'
Клуб Сандо - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
47'
Клуб Сандо - 1-ый Гол
84'
Eagles FC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,3
Статистика матча
Владение мячом
46%
54%
Атаки
58
64
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
2
7
