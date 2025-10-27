Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Кунупия - Клуб Сандо 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Trinidad & Tobago Premier League: КунупияКлуб Сандо, 1 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Larry Gomes Stadium.

МСК, 1 тур, Стадион: Larry Gomes Stadium
Trinidad & Tobago Premier League
Кунупия
Завершен
0 : 1
27 октября 2025
Клуб Сандо
47'
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
Клуб Сандо icon
47'
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,3
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Клуб Сандо - Угловой
16'
Угловой
Клуб Сандо - Угловой
18'
Угловой
Eagles FC - Угловой
28'
Угловой
Eagles FC - Угловой
29'
Угловой
Клуб Сандо - Угловой
39'
Угловой
Клуб Сандо - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
47'
Клуб Сандо - 1-ый Гол
84'
Угловой
Eagles FC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,3

Превью матча Кунупия — Клуб Сандо

Статистика матча

Владение мячом
Кунупия Кунупия
46%
Клуб Сандо Клуб Сандо
54%
Атаки
58
64
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
2
7
Игры 1 тур
27.10.2025
Централ
2:1
Поинт Фортин
Завершен
27.10.2025
Кунупия
0:1
Клуб Сандо
Завершен
25.10.2025
Ла Оркетта Рейнджерс
-:-
1976 FC Phoenix
Отложен
