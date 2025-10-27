Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Сент-Луис Сити II - Миннесота Юнайтед II 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Сент-Луис Сити IIМиннесота Юнайтед II, 132 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Citypark.

МСК, 132 тур, Стадион: Citypark
USA MLS Next Pro League
Сент-Луис Сити II
Завершен
0 : 2
27 октября 2025
Миннесота Юнайтед II
17'
80'
Смотреть онлайн
Minnesota United FC II icon
17'
Счет после первого тайма 0:1
Minnesota United FC II icon
80'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
St. Louis City SC II - Угловой
11'
Угловой
St. Louis City SC II - Угловой
17'
Minnesota United FC II - 1-ый Гол
21'
Угловой
Minnesota United FC II - Угловой
21'
Угловой
Minnesota United FC II - Угловой
23'
Угловой
St. Louis City SC II - Угловой
35'
Угловой
Minnesota United FC II - Угловой
37'
Угловой
St. Louis City SC II - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
51'
Угловой
St. Louis City SC II - Угловой
54'
Угловой
St. Louis City SC II - Угловой
59'
Угловой
Minnesota United FC II - Угловой
63'
Угловой
St. Louis City SC II - Угловой
71'
Угловой
St. Louis City SC II - Угловой
80'
Угловой
Minnesota United FC II - Угловой
80'
Minnesota United FC II - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Сент-Луис Сити II — Миннесота Юнайтед II

Команда Сент-Луис Сити II в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 33-19. Команда Миннесота Юнайтед II, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-15. Команда Сент-Луис Сити II в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Миннесота Юнайтед II забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды Сент-Луис Сити II, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Сент-Луис Сити II
Сент-Луис Сити II
Миннесота Юнайтед II
Сент-Луис Сити II
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
13.09.2025
Сент-Луис Сити II
Сент-Луис Сити II
1:1
Миннесота Юнайтед II
Миннесота Юнайтед II
Обзор
28.07.2025
Сент-Луис Сити II
Сент-Луис Сити II
4:0
Миннесота Юнайтед II
Миннесота Юнайтед II
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сент-Луис Сити II Сент-Луис Сити II
57%
Миннесота Юнайтед II Миннесота Юнайтед II
43%
Атаки
89
54
Угловые
8
5
Удары мимо ворот
2
4
Удары в створ ворот
10
9
Игры 132 тур
27.10.2025
The Town
2:2
Колорадо Рэпидз II
Завершен
27.10.2025
Ред Буллс II
3:3
Чикаго Файр II
Завершен
27.10.2025
Сент-Луис Сити II
0:2
Миннесота Юнайтед II
Завершен
26.10.2025
Филадельфия Юнион II
1:0
Huntsville City
Завершен
Комментарии к матчу
