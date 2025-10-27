Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League : Сент-Луис Сити II — Миннесота Юнайтед II , 132 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Citypark .

Превью матча Сент-Луис Сити II — Миннесота Юнайтед II

Команда Сент-Луис Сити II в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 33-19. Команда Миннесота Юнайтед II, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-15. Команда Сент-Луис Сити II в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Миннесота Юнайтед II забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды Сент-Луис Сити II, в том матче сыграли вничью.