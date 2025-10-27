Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League : The Town — Колорадо Рэпидз II , 132 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Авайя Стэдиум .

Превью матча The Town — Колорадо Рэпидз II

Команда The Town в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 20-14. Команда Колорадо Рэпидз II, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 31-18. Команда The Town в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Колорадо Рэпидз II забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Колорадо Рэпидз II, в том матче победу одержали гостьи.