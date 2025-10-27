Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн The Town - Колорадо Рэпидз II 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: The TownКолорадо Рэпидз II, 132 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Авайя Стэдиум.

МСК, 132 тур, Стадион: Авайя Стэдиум
USA MLS Next Pro League
The Town
28'
73'
Завершен
2 : 2
27 октября 2025
Колорадо Рэпидз II
24'
60'
Смотреть онлайн
Колорадо Рэпидз II icon
24'
The Town icon
28'
Счет после первого тайма 1:1
Колорадо Рэпидз II icon
60'
The Town icon
73'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
13'
Угловой
The Town - Угловой
21'
Угловой
The Town - Угловой
21'
Угловой
The Town - Угловой
22'
Угловой
The Town - Угловой
24'
Угловой
Колорадо Рэпидз II - Угловой
24'
Колорадо Рэпидз II - 1-ый Гол
28'
The Town - 2-ой Гол
37'
Угловой
The Town - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
60'
Колорадо Рэпидз II - 3-ий Гол
73'
The Town - 4-ый Гол
88'
Угловой
Колорадо Рэпидз II - Угловой
89'
Угловой
Колорадо Рэпидз II - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2
92'
Колорадо Рэпидз II - 1-ый Гол
98'
Угловой
The Town - Угловой
100'
Угловой
The Town - Угловой
114'
Колорадо Рэпидз II - 2-ой Гол
Счет после дополнительного времени 2:4

Превью матча The Town — Колорадо Рэпидз II

Команда The Town в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 20-14. Команда Колорадо Рэпидз II, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 31-18. Команда The Town в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Колорадо Рэпидз II забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Колорадо Рэпидз II, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

The Town
The Town
Колорадо Рэпидз II
The Town
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
26.05.2025
Колорадо Рэпидз II
Колорадо Рэпидз II
0:3
The Town
The Town
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
The Town The Town
56%
Колорадо Рэпидз II Колорадо Рэпидз II
44%
Атаки
94,66,28
79,57,22
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
6,5,1
8,5,3
Удары в створ ворот
10,7,3
9,6,3
Игры 132 тур
27.10.2025
The Town
2:2
Колорадо Рэпидз II
Завершен
27.10.2025
Ред Буллс II
3:3
Чикаго Файр II
Завершен
27.10.2025
Сент-Луис Сити II
0:2
Миннесота Юнайтед II
Завершен
26.10.2025
Филадельфия Юнион II
1:0
Huntsville City
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA