Смотреть онлайн Филадельфия Юнион II - Huntsville City 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Филадельфия Юнион II — Huntsville City, 132 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ППЛ Парк.
Превью матча Филадельфия Юнион II — Huntsville City
Команда Филадельфия Юнион II в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-14. Команда Huntsville City, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 20-13. Команда Филадельфия Юнион II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Huntsville City забивает 2, пропускает 1.