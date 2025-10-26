Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Филадельфия Юнион II - Huntsville City 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Филадельфия Юнион IIHuntsville City, 132 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ППЛ Парк.

МСК, 132 тур, Стадион: ППЛ Парк
USA MLS Next Pro League
Филадельфия Юнион II
67'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Huntsville City
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Филадельфия Юнион II icon
67'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Huntsville City - Угловой
7'
Угловой
Huntsville City - Угловой
19'
Угловой
Huntsville City - Угловой
29'
Угловой
Филадельфия Юнион II - Угловой
35'
Угловой
Филадельфия Юнион II - Угловой
38'
Угловой
Филадельфия Юнион II - Угловой
52'
Угловой
Huntsville City - Угловой
52'
Угловой
Huntsville City - Угловой
58'
Угловой
Huntsville City - Угловой
67'
Филадельфия Юнион II - 1-ый Гол
70'
Угловой
Филадельфия Юнион II - Угловой
76'
Угловой
Huntsville City - Угловой
82'
Угловой
Huntsville City - Угловой
83'
Угловой
Филадельфия Юнион II - Угловой
90'
Угловой
Huntsville City - Угловой
90+3'
Угловой
Huntsville City - Угловой
90+5'
Угловой
Huntsville City - Угловой
Превью матча Филадельфия Юнион II — Huntsville City

Команда Филадельфия Юнион II в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-14. Команда Huntsville City, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 20-13. Команда Филадельфия Юнион II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Huntsville City забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Филадельфия Юнион II Филадельфия Юнион II
31%
Huntsville City Huntsville City
69%
Атаки
56
92
Угловые
5
11
Удары мимо ворот
4
1
Удары в створ ворот
8
1
Игры 132 тур
27.10.2025
The Town
2:2
Колорадо Рэпидз II
Завершен
27.10.2025
Ред Буллс II
3:3
Чикаго Файр II
Завершен
27.10.2025
Сент-Луис Сити II
0:2
Миннесота Юнайтед II
Завершен
26.10.2025
Филадельфия Юнион II
1:0
Huntsville City
Завершен
