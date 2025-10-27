Превью матча Ред Буллс II — Чикаго Файр II

Команда Ред Буллс II в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 26-16. Команда Чикаго Файр II, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 36-23. Команда Ред Буллс II в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Чикаго Файр II забивает 4, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 25 августа 2025 на поле команды Ред Буллс II, в том матче победу одержали хозяева.