27.10.2025

Смотреть онлайн Ред Буллс II - Чикаго Файр II 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Ред Буллс IIЧикаго Файр II, 132 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе MSU Soccer Park at Pittser Field.

МСК, 132 тур, Стадион: MSU Soccer Park at Pittser Field
USA MLS Next Pro League
Ред Буллс II
5'
25'
42'
Завершен
3 : 3
27 октября 2025
Чикаго Файр II
6'
28'
53'
Смотреть онлайн
Ред Буллс II icon
5'
Чикаго Файр II icon
6'
Ред Буллс II icon
25'
Чикаго Файр II icon
28'
Ред Буллс II icon
42'
Счет после первого тайма 3:2 : 1,1
Чикаго Файр II icon
53'
Матч закончился со счётом 3:3 : 1,1
Текстовая трансляция
5'
Ред Буллс II - 1-ый Гол
6'
Чикаго Файр II - 2-ой Гол
11'
Угловой
Ред Буллс II - Угловой
25'
Ред Буллс II - 3-ий Гол
28'
Чикаго Файр II - 4-ый Гол
36'
Угловой
Ред Буллс II - Угловой
41'
Угловой
Ред Буллс II - Угловой
41'
Угловой
Ред Буллс II - Угловой
42'
Угловой
Ред Буллс II - Угловой
42'
Ред Буллс II - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 3:2 : 1,1
47'
Угловой
Ред Буллс II - Угловой
51'
Угловой
Чикаго Файр II - Угловой
53'
Угловой
Чикаго Файр II - Угловой
53'
Чикаго Файр II - 6-ый Гол
59'
Угловой
Ред Буллс II - Угловой
70'
Угловой
Чикаго Файр II - Угловой
72'
Угловой
Ред Буллс II - Угловой
79'
Угловой
Ред Буллс II - Угловой
86'
Угловой
Чикаго Файр II - Угловой
Матч закончился со счётом 3:3 : 1,1
114'
Ред Буллс II - 1-ый Гол
120+2'
Ред Буллс II - 2-ой Гол
Счет после дополнительного времени 5:3 : 1,1

Превью матча Ред Буллс II — Чикаго Файр II

Команда Ред Буллс II в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 26-16. Команда Чикаго Файр II, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 36-23. Команда Ред Буллс II в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Чикаго Файр II забивает 4, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 25 августа 2025 на поле команды Ред Буллс II, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Ред Буллс II
Ред Буллс II
Чикаго Файр II
Ред Буллс II
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
25.08.2025
Ред Буллс II
Ред Буллс II
1:0
Чикаго Файр II
Чикаго Файр II
Обзор
27.07.2025
Чикаго Файр II
Чикаго Файр II
9:2
Ред Буллс II
Ред Буллс II
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ред Буллс II Ред Буллс II
63%
Чикаго Файр II Чикаго Файр II
37%
Атаки
80
94
Угловые
9
4
Удары мимо ворот
2
2
Удары в створ ворот
16,14,2
9
Игры 132 тур
27.10.2025
The Town
2:2
Колорадо Рэпидз II
Завершен
27.10.2025
Ред Буллс II
3:3
Чикаго Файр II
Завершен
27.10.2025
Сент-Луис Сити II
0:2
Миннесота Юнайтед II
Завершен
26.10.2025
Филадельфия Юнион II
1:0
Huntsville City
Завершен
