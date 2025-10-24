Смотреть онлайн Килбаррак Юнайтед - Бангор ГГ 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирландия — Италия. Лейнстер Сениор - Лига: Килбаррак Юнайтед — Бангор ГГ . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
Превью матча Килбаррак Юнайтед — Бангор ГГ
Команда Килбаррак Юнайтед в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-6. Команда Бангор ГГ, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-14. Команда Килбаррак Юнайтед в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Бангор ГГ забивает 1, пропускает 1.