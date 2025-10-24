Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Килбаррак Юнайтед - Бангор ГГ 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИрландияИталия. Лейнстер Сениор - Лига: Килбаррак ЮнайтедБангор ГГ . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

МСК
Италия. Лейнстер Сениор - Лига
Килбаррак Юнайтед
6'
8'
Завершен
2 : 4
24 октября 2025
Бангор ГГ
29'
49'
64'
73'
Смотреть онлайн
Kilbarrack Utd icon
6'
Kilbarrack Utd icon
8'
Bangor Celtic FC icon
29'
Счет после первого тайма 2:1 : 5,2
Bangor Celtic FC icon
49'
Bangor Celtic FC icon
64'
Bangor Celtic FC icon
73'
Матч закончился со счётом 2:4 : 5,2
Текстовая трансляция
6'
Kilbarrack Utd - 1-ый Гол
8'
Kilbarrack Utd - 2-ой Гол
14'
Угловой
Bangor Celtic FC - Угловой
14'
Угловой
Bangor Celtic FC - Угловой
29'
Bangor Celtic FC - 3-ий Гол
38'
Угловой
Bangor Celtic FC - Угловой
Счет после первого тайма 2:1 : 5,2
49'
Bangor Celtic FC - 4-ый Гол
64'
Bangor Celtic FC - 5-ый Гол
68'
Угловой
Bangor Celtic FC - Угловой
73'
Bangor Celtic FC - 6-ый Гол
79'
Угловой
Bangor Celtic FC - Угловой
80'
Угловой
Bangor Celtic FC - Угловой
Матч закончился со счётом 2:4 : 5,2

Превью матча Килбаррак Юнайтед — Бангор ГГ

Команда Килбаррак Юнайтед в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-6. Команда Бангор ГГ, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-14. Команда Килбаррак Юнайтед в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Бангор ГГ забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Килбаррак Юнайтед Килбаррак Юнайтед
55%
Бангор ГГ Бангор ГГ
45%
Атаки
97
94
Угловые
0
6
Удары мимо ворот
5
2
Удары в створ ворот
6
8
Комментарии к матчу
