Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Толка Роверс - Ушер Селтик 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИрландияИталия. Лейнстер Сениор - Лига: Толка РоверсУшер Селтик . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени .

МСК
Италия. Лейнстер Сениор - Лига
Толка Роверс
51'
55'
69'
Завершен
3 : 0
24 октября 2025
Ушер Селтик
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Толка Роверс icon
51'
Толка Роверс icon
55'
Толка Роверс icon
69'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
39'
Угловой
Толка Роверс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Угловой
Толка Роверс - Угловой
51'
Толка Роверс - 1-ый Гол
55'
Толка Роверс - 2-ой Гол
69'
Толка Роверс - 3-ий Гол
89'
Угловой
Толка Роверс - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Толка Роверс — Ушер Селтик

Команда Толка Роверс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-14. Команда Ушер Селтик, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-17. Команда Толка Роверс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ушер Селтик забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 октября 2025 на поле команды Ушер Селтик, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Толка Роверс
Толка Роверс
Ушер Селтик
Толка Роверс
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
10.10.2025
Ушер Селтик
Ушер Селтик
0:0
Толка Роверс
Толка Роверс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Толка Роверс Толка Роверс
54%
Ушер Селтик Ушер Селтик
46%
Атаки
77
63
Угловые
3
0
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
9
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA