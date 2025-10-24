Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирландия — Италия. Лейнстер Сениор - Лига : Толка Роверс — Ушер Селтик . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени .

Превью матча Толка Роверс — Ушер Селтик

Команда Толка Роверс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-14. Команда Ушер Селтик, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-17. Команда Толка Роверс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ушер Селтик забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 октября 2025 на поле команды Ушер Селтик, в том матче сыграли вничью.