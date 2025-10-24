Смотреть онлайн Малахайд - Инчикоре Атлетик 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирландия — Италия. Лейнстер Сениор - Лига: Малахайд — Инчикоре Атлетик . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени .
Превью матча Малахайд — Инчикоре Атлетик
Команда Малахайд в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-13. Команда Инчикоре Атлетик, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-12. Команда Малахайд в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Инчикоре Атлетик забивает 1, пропускает 1.