24.10.2025

Смотреть онлайн Малахайд - Инчикоре Атлетик 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИрландияИталия. Лейнстер Сениор - Лига: МалахайдИнчикоре Атлетик . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени .

МСК
Италия. Лейнстер Сениор - Лига
Малахайд
40'
41'
55'
61'
78'
Завершен
5 : 0
24 октября 2025
Инчикоре Атлетик
Смотреть онлайн
Малахайд icon
40'
Малахайд icon
41'
Счет после первого тайма 2:0
Малахайд icon
55'
Малахайд icon
61'
Малахайд icon
78'
Матч закончился со счётом 5:0
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Инчикоре Атлетик FC - Угловой
15'
Угловой
Инчикоре Атлетик FC - Угловой
23'
Угловой
Инчикоре Атлетик FC - Угловой
38'
Угловой
Малахайд - Угловой
40'
Малахайд - 1-ый Гол
41'
Малахайд - 2-ой Гол
45+2'
Угловой
Инчикоре Атлетик FC - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
53'
Угловой
Малахайд - Угловой
55'
Малахайд - 3-ий Гол
61'
Малахайд - 4-ый Гол
71'
Угловой
Инчикоре Атлетик FC - Угловой
78'
Малахайд - 5-ый Гол
88'
Угловой
Инчикоре Атлетик FC - Угловой
Матч закончился со счётом 5:0

Превью матча Малахайд — Инчикоре Атлетик

Команда Малахайд в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-13. Команда Инчикоре Атлетик, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-12. Команда Малахайд в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Инчикоре Атлетик забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Малахайд Малахайд
53%
Инчикоре Атлетик Инчикоре Атлетик
47%
Атаки
46
42
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
5
0
Комментарии к матчу
