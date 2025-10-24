Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирландия — Италия. Лейнстер Сениор - Лига : Лукан Юнайтед — Баллимун Юн . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени .

Превью матча Лукан Юнайтед — Баллимун Юн

Команда Лукан Юнайтед в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-11. Команда Баллимун Юн, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-12. Команда Лукан Юнайтед в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Баллимун Юн забивает 1, пропускает 1.