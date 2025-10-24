Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Хартс II - Селтик II 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияШотландия. Лига Лоуленд. Футбол: Хартс IIСелтик II . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени .

МСК
Шотландия. Лига Лоуленд. Футбол
Хартс II
Завершен
0 : 1
24 октября 2025
Селтик II
72'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
Celtic B icon
72'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Hearts B - Угловой
9'
Угловой
Hearts B - Угловой
14'
Угловой
Celtic B - Угловой
29'
Угловой
Hearts B - Угловой
34'
Угловой
Hearts B - Угловой
40'
Угловой
Celtic B - Угловой
41'
Угловой
Celtic B - Угловой
44'
Угловой
Hearts B - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
68'
Угловой
Hearts B - Угловой
71'
Угловой
Celtic B - Угловой
72'
Угловой
Celtic B - Угловой
72'
Celtic B - 1-ый Гол
81'
Угловой
Celtic B - Угловой
85'
Угловой
Hearts B - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Хартс II — Селтик II

Команда Хартс II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-16. Команда Селтик II, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-16. Команда Хартс II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Селтик II забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды Селтик II, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Хартс II
Хартс II
Селтик II
Хартс II
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
27.09.2025
Селтик II
Селтик II
0:1
Хартс II
Хартс II
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Хартс II Хартс II
50%
Селтик II Селтик II
50%
Атаки
85
74
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
11
10
Удары в створ ворот
1
2
Комментарии к матчу
