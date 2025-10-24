Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Шотландия. Лига Лоуленд. Футбол : Хартс II — Селтик II . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени .

Превью матча Хартс II — Селтик II

Команда Хартс II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-16. Команда Селтик II, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-16. Команда Хартс II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Селтик II забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды Селтик II, в том матче победу одержали гостьи.